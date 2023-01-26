АСТАНА, 26 янв — ПРАЙМ. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили закон о цифровых активах, обязывающий майнеров лицензировать свою деятельность, передает корреспондент РИА Новости. В Госдуме разъяснили предполагаемый порядок налогообложения для майнеров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее распустил мажилис (нижнюю палату) парламента и назначил внеочередные выборы депутатов палаты на 19 марта. Согласно конституции, сенат выполняет функции парламента по принятию законов в период временного отсутствия мажилиса, вызванного досрочным прекращением его полномочий.

В соответствии с заключением комитета по финансам и бюджету сената, цель закона — создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга. Документ предусматривает лицензирование деятельности цифровых активов и будет способствовать работе майнинговых пулов.

Кроме того, в нем содержатся нормы, касающиеся представления сведений о доходах цифровых майнеров и пулов в целях налогообложения.

Профильный комитет отметил, что закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличат поступления в госбюджет.

Закон направляется на подпись главе государства.