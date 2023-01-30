МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник утром растет на 2%, до 23,7 тысячи долларов, причем днем ранее показатель поднимался почти до 24 тысяч — впервые с лета, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.10 мск дорожает на 2,07% за сутки — до 23,7 тысячи долларов. Днем ранее значение достигало максимально 23,96 тысячи долларов, что стало самым высоким показателем с 17 августа.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растёт на 2% — в среднем также до 23,7 тысячи долларов.

С начала года цена на биткоин показала заметный рост — в 1,4 раза, с 16,54 тысячи долларов по состоянию на конец декабря.