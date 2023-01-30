МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Количество криптовалютных бирж в ближайший год в мире будет сокращаться, сектор склонен к укрупнению из-за усиления регуляторного давления, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. Криптобиржа Genesis подала заявление о банкротстве

"После краха FTX регуляторы всех без исключения стран озаботились проблемой стабильности криптобирж… Сейчас на разной стадии готовности находятся законопроекты в США, Японии, ЕС и других странах, которые ужесточают требования к криптовалютным биржам. Это, в свою очередь, повлечет рост расходов компаний, и не все смогут их себе позволить", — говорит директор по аналитике АО "ШАРД" Федор Иванов.

Таким образом, количество крупных площадок со временем будет уменьшаться, а весь сектор склонен к консолидации и укрупнению, полагает аналитик. В подтверждение своих слов эксперт приводит примеры поглощения крупными биржами небольших региональных. Так, например, осенью Binance приобрела индонезийскую Tokocrypto и японскую Sakura Exchange, добавляет аналитик.

"По нашим данным, в 2021 году появилось 63 новых сервиса, а в 2022 году – 26. При этом 70% — это как раз локальные криптообменники, а не биржи, которые выходили на глобальный рынок. С другой стороны, в том же 2021 году нам известно о более чем 100 криптобиржах и сервисах обмена, которые прекратили свою работу. В 2022 году таких было более 50", — отмечает эксперт. Криптовалютная биржа Coinbase уходит из Японии

"До начала нового восходящего тренда текущие операторы крипторынка будут испытывать трудности, в том числе и с привлечением средств на развитие. Инвесторы будут держаться от них подальше. Сегодняшние лидеры рынка, наоборот, будут использовать слабость конкурентов, чтобы скупить самых перспективных из них на наиболее выгодных условиях. Поэтому тренд на ближайший год – консолидация рынка", — считает Леонид Делицын из "Финама", допуская, что через год сегодняшние игроки второго эшелона могут резко увеличить активность и начать догонять лидеров.

"Сейчас рынок проходит процедуру очищения, это нормальный процесс, после которого последует новый виток здорового развития. Можно ожидать, что после завершения "чистки" количество крупных игроков опять увеличится", — заключает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.