МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг днем растет на 3,6%, до 23,8 тысячи долларов, ранее поднимаясь выше 24 тысяч и вернувшись к летним максимумам, свидетельствуют данные торгов. На торгах отражаются итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Британия ужесточит регулирование связанной с криптоактивами деятельности

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.32 мск подорожал на 3,6% за сутки — до 23,8 тысячи долларов. При этом в ночь на четверг показатель достигал 24 255 долларов, что стало максимальным уровнем с 17 августа, когда биткоин стоил более 24,4 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,6% — в среднем также до 23,82 тысячи долларов.

Федрезерв в среду ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что ФРС, вероятно, будет и дальше повышать ставки для сдерживания инфляции. При этом Пауэлл отметил, что экономика США, несмотря на дефляционные меры, продолжит расти, а инфляция может вернуться к 2% без существенного замедления экономики.

С начала года цена на биткоин показала заметный рост — в 1,4 раза, с 16,54 тысячи долларов по состоянию на конец декабря.