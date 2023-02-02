Биткоин поднимался выше 24 тысяч долларов после заседания ФРС США на торгах четверга
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг днем растет на 3,6%, до 23,8 тысячи долларов, ранее поднимаясь выше 24 тысяч и вернувшись к летним максимумам, свидетельствуют данные торгов. На торгах отражаются итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.32 мск подорожал на 3,6% за сутки — до 23,8 тысячи долларов. При этом в ночь на четверг показатель достигал 24 255 долларов, что стало максимальным уровнем с 17 августа, когда биткоин стоил более 24,4 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,6% — в среднем также до 23,82 тысячи долларов.
Федрезерв в среду ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что ФРС, вероятно, будет и дальше повышать ставки для сдерживания инфляции. При этом Пауэлл отметил, что экономика США, несмотря на дефляционные меры, продолжит расти, а инфляция может вернуться к 2% без существенного замедления экономики.
С начала года цена на биткоин показала заметный рост — в 1,4 раза, с 16,54 тысячи долларов по состоянию на конец декабря.
https://1prime.ru/cripta/20230202/839669199.html