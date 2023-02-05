СУХУМ, 5 фев — ПРАЙМ. Абхазские власти обсудили борьбу с незаконным майнингом в республике на фоне энергетического кризиса и приняли решение усилить работу районных штабов по противодействию незаконной добыче криптовалют и образовать республиканский штаб, сообщила в воскресенье пресс-служба администрации президента Абхазии. Парламент Казахстана обязал майнеров лицензировать свою деятельность

Ранее кабмин Абхазии продлило запрет на добычу криптовалют на территории республики и на ввоз оборудования для майнинга до 31 декабря 2023 года.

"Вице-президент Абхазии Бадра Гунба по поручению президента Аслана Бжания провел рабочее совещание, на повестке которого рассматривались вопросы энергообеспечения и противодействия незаконной добыче криптовалюты", — сказано в сообщении.

В ходе совещания участники заслушали доклад министра экономики Абхазии Кристины Озган об основных показателях имеющихся резервов и динамике потребления электроэнергии в Абхазии. "Согласно докладу, показатели потребления электрической энергии в настоящее составляют порядка 10 млн кВт/ч, и при такой норме потребления имеющихся резервов по перетоку электроэнергии из Российской Федерации может не хватить не только на зимне-весенний период, но и на осенне-зимний период 2023 года. Основной причиной повышенного потребления электрической энергии являются незаконные подключения аппаратов для добычи криптовалют", — уточнили в пресс-службе. В Госдуме разъяснили предполагаемый порядок налогообложения для майнеров

Участники приняли решение об усилении работы районных штабов по противодействию незаконной добыче криптовалют и образовании Республиканского штаба под председательством премьер-министра Александра Анкваб. "МВД и СГБ поручено производить изъятие незаконно подключенного оборудования. Все изъятое оборудование после проверки в Государственном таможенном комитете и в случае отсутствия информации о происхождении и ввозе будет подлежать конфискации. Также правоохранительными органами поручено производить мониторинг деятельности организаций и лиц, оказывающих услуги поставки и сервисного сопровождения аппаратов для добычи криптовалют, в том числе через социальные сети и доски объявлений, с целью пресечения их ввоза и деятельности на территорию Абхазии", — пояснили в администрации президента.

В конце декабря 2020 года РУП "Черноморэнерго" приказало отключить все криптофермы на территории республики. За время рейдов в Абхазии были выявлены и отключены десятки тысяч устройств для извлечения криптовалюты. По данным минэкономики республики, нелегальные криптофермы выявляются в домах, гаражах, подвалах и сараях. В МВД Абхазии заработала горячая линия по сбору информации о незаконных подключениях майнеров.

В Абхазии действуют веерные отключения электричества, которые с 1 февраля были увеличены до 5-7 часов в сутки из-за высокого потребления электроэнергии и критического уровня воды в Джварском водохранилище. С 4 февраля веерные отключения в части Абхазии уменьшились на два часа благодаря перетоку электроэнергии из России. При этом отмечается, что с момента перехода на новый график трёхчасовых ограничений, в энергосистеме Абхазии резко возросло потребление, а соответственно увеличилась нагрузка до критических величин.