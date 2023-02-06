МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Криптовалютная биржа FTX просит американских политиков вернуть предоставленные им пожертвования, сумма оценивается в 93 миллиона долларов, следует из сообщения компании. СМИ: американский СПГ поставил европейцев на край долговой пропасти

"Должники FTX отправляют конфиденциальные письма политическим деятелям, фондам политических действий и другим получателям взносов и других платежей… От этих получателей требуется вернуть такие средства… к 28 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае отказа добровольно вернуть средства должники FTX оставляют за собой право обратиться в суд по делам о банкротстве с требованием возврата с начислением процентов. По данным портала CoinDesk, выданная сумма оценивается в 93 миллиона долларов.

В октябре 2023 года начнется суд по делу против главы FTX Бэнкмана-Фрида, который отвергает обвинения и отпущен под залог в 250 миллионов долларов. Прокуратура Нью-Йорка, которая ведет расследование в отношении бизнесмена, обвиняет его в присвоении клиентских средств.

По мнению следствия, он совершил "одно из крупнейших в американской истории финансовых преступлений". Ему были предъявлены обвинения по восьми пунктам, в том числе в сговоре, отмывании денег и нарушении финансирования политических кампаний. Как заявили в прокуратуре, он осуществлял пожертвования и Республиканской, и Демократической партиям США, чтобы влиять на принимаемые в Вашингтоне решения.