Президент Казахстана обязал майнеров лицензировать свою деятельность
Президент Казахстана Токаев подписал закон о лицензировании деятельности майнеров
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АСТАНА, 6 фев — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о цифровых активах, обязывающий майнеров лицензировать свою деятельность, сообщила в понедельник его пресс-служба.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан", — говорится в сообщении пресс-службы.
Парламент Казахстана принял закон 26 января.
Ранее комитет по финансам и бюджету сената сообщал, что цель закона — создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга. Документ предусматривает лицензирование деятельности цифровых активов и будет способствовать работе майнинговых пулов.
Кроме того, в нем содержатся нормы, касающиеся представления сведений о доходах цифровых майнеров и пулов в целях налогообложения.
В профильном комитете отмечали, что закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличат поступления в госбюджет.
https://1prime.ru/cripta/20230206/839704082.html
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