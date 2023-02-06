АСТАНА, 6 фев — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о цифровых активах, обязывающий майнеров лицензировать свою деятельность, сообщила в понедельник его пресс-служба. Абхазские власти решили усилить борьбу с незаконным майнингом

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан", — говорится в сообщении пресс-службы.

Парламент Казахстана принял закон 26 января.

Ранее комитет по финансам и бюджету сената сообщал, что цель закона — создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга. Документ предусматривает лицензирование деятельности цифровых активов и будет способствовать работе майнинговых пулов.

Кроме того, в нем содержатся нормы, касающиеся представления сведений о доходах цифровых майнеров и пулов в целях налогообложения.

В профильном комитете отмечали, что закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличат поступления в госбюджет.