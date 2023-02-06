ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — ПРАЙМ. Выпуск стейблкоинов на реальный актив для расширения бизнеса может работать, но их выпуск в масштабе государства – это неперспективный путь и по сути близок к утопии, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов. Криптобиржа FTX попросила американских политиков вернуть пожертвования

"Придумали это специалисты, я считаю, теоретики… О чем речь идет? О том, что есть некий реальный актив: золото, нефть, металлы, еще что-то и под этот актив выпускаются соответствующие денежные единицы. Обеспечением денежного эквивалента являются, как правило, сырьевые ресурсы…", — сказал глава Минфина в эфире Первого канала в ответ на просьбу рассказать о цифровых финансовых активах.

"Нам предлагали под запасы в Росрезерве, Гохране выпустить еще, подпечатать денег. На самом деле это возможно, и если говорить о двухконтурности…, то это можно делать с цифровыми финансовыми активами, а именно – со стейблкоинами, так называемыми…, кто работает, тот знает – они выпускаются под конкретный актив", — отметил он.

Силуанов привел пример, что предприниматель, у которого есть станки, производство и который хочет расширить свой бизнес, купить еще производственные активы, под реальное производство может выпустить цифровые финансовые активы и привлечь деньги.

"Это может так работать, но в масштабе государства, я думаю, что это неперспективный путь, по сути близко к утопии. Какие-то денежные знаки, рубли даже выпускать под какие-то активы ни мы, ни Центральный банк не видим дальнейшего развития", — резюмировал он.