Binance с 8 февраля временно остановит транзакции в долларах
Крупнейшая криптобиржа Binance с 8 февраля временно приостановит транзакции в долларах
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая криптобиржа Binance сообщила, что с 8 февраля временно приостанавливает покупку и продажу криптовалют за доллары.
"С 8 февраля мы временно приостанавливаем все банковские переводы в долларах", — пишет Binance в своем официальном аккаунте в Twitter.
Отмечается, что мера затронет лишь малую долю пользователей, а также что криптобиржа работает на тем, чтобы "как можно скорее" вернуть доступ к услуге.
"Все другие методы покупки и продажи криптовалюты не подвергнутся изменениям", — добавляет Binance.
Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.
https://1prime.ru/cripta/20230206/839708576.html
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