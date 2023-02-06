МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая криптобиржа Binance сообщила, что с 8 февраля временно приостанавливает покупку и продажу криптовалют за доллары. Индексы США снижаются в ожидании выступления председателя ФРС Пауэлла

"С 8 февраля мы временно приостанавливаем все банковские переводы в долларах", — пишет Binance в своем официальном аккаунте в Twitter.

Отмечается, что мера затронет лишь малую долю пользователей, а также что криптобиржа работает на тем, чтобы "как можно скорее" вернуть доступ к услуге.

"Все другие методы покупки и продажи криптовалюты не подвергнутся изменениям", — добавляет Binance.

Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.