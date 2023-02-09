МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россия и Иран изучают возможность использования цифровых валют для проведения экспортно-импортных операций, но нужна нормативно-правовая база, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов. Биткоин поднимался выше 24 тысяч долларов в четверг

"Вопросы использования цифровых валют и цифровых финансовых активов в расчетах по экспортно-импортным операциям рассматриваются как Россией, так и Ираном. Однако процесс достижения каких-либо конкретных договоренностей пока находится в рабочей стадии", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что данный вопрос непростой и требует тщательной экспертной проработки, включая создание необходимой нормативно-правовой базы.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александра Бражникова сообщили, что в центробанке Ирана рассматривают возможность совместно с Россией создать некий токен Персидского региона, который может приниматься в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах между странами вместо доллара, рубля и иранского риала. Предполагается, что токен будет обеспечен золотом, являясь стейблкоином.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.