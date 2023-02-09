МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Почти половина финансовых пирамид в 2022 году привлекали платежи в криптовалюте, популярность таких платежей связана с уменьшением в прошлом году иностранных сервисов, используемых для платежей за границу, сказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Криптобиржа FTX попросила американских политиков вернуть пожертвования

"Бум крипты продолжается. Хотя стало явно меньше проектов для вложений в криптовалюты, но почти половина пирамид привлекают платежи именно в крипте… Такая популярность крипты связана в том числе и с тем, что в прошлом году стало меньше иностранных сервисов, которые использовались для платежей за границу", — отметил он.

Глава департамента указал, что мошенники принимают практически любую криптовалюту: здесь все зависит от фантазии и стратегии организаторов. Кто-то предпочитает наиболее распространенную криптовалюту – например, биткоин и эфир, а кто-то, наоборот, — в малоизвестных криптовалютах, чтобы потом был повод сказать, что нет возможности вернуть деньги.

Об аналогичной динамике регулятор сообщал и ранее. Так, в октябре ЦБ заявлял, что за 9 месяцев прошедшего года более половины финансовых пирамид — 782 организации из почти 1,5 тысячи — использовали в своей деятельности криптовалюту.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.