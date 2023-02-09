МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Почти половина финансовых пирамид в 2022 году привлекали платежи в криптовалюте, популярность таких платежей связана с уменьшением в прошлом году иностранных сервисов, используемых для платежей за границу, сказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Сувенирные монеты

Криптобиржа FTX попросила американских политиков вернуть пожертвования

"Бум крипты продолжается. Хотя стало явно меньше проектов для вложений в криптовалюты, но почти половина пирамид привлекают платежи именно в крипте… Такая популярность крипты связана в том числе и с тем, что в прошлом году стало меньше иностранных сервисов, которые использовались для платежей за границу", — отметил он.

Глава департамента указал, что мошенники принимают практически любую криптовалюту: здесь все зависит от фантазии и стратегии организаторов. Кто-то предпочитает наиболее распространенную криптовалюту – например, биткоин и эфир, а кто-то, наоборот, — в малоизвестных криптовалютах, чтобы потом был повод сказать, что нет возможности вернуть деньги.

Об аналогичной динамике регулятор сообщал и ранее. Так, в октябре ЦБ заявлял, что за 9 месяцев прошедшего года более половины финансовых пирамид — 782 организации из почти 1,5 тысячи — использовали в своей деятельности криптовалюту.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.