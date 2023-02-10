2023-02-10T08:56:24+03:00
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2023-02-10T08:56:24+03:00
2023
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Стоимость биткоина снижается на 3,6 процента
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Стоимость биткоина в пятницу утром снижается на 3,6%, до 21,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин... ПРАЙМ, 10.02.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром снижается на 3,6%, до 21,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.49 мск дешевел на 3,6% за сутки — до 21,81 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 3,56% — в среднем также до 21,83 тысячи долларов.
С начала года цена на биткоин показала заметный рост — в 1,3 раза, с 16,54 тысячи долларов по состоянию на конец декабря.