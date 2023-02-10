МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром снижается на 3,6%, до 21,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Финансовые пирамиды привлекали платежи в криптовалюте, заявили в ЦБ

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.49 мск дешевел на 3,6% за сутки — до 21,81 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 3,56% — в среднем также до 21,83 тысячи долларов.

С начала года цена на биткоин показала заметный рост — в 1,3 раза, с 16,54 тысячи долларов по состоянию на конец декабря.