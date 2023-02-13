Paxos продолжит обслуживать и погашать Binance USD после прекращения его выпуска
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Компания Paxos — эмитент привязанного к доллару США стейблкоина Binance USD (BUSD) заверила биржу Binance, что продолжит обслуживать токен и управлять его погашением после прекращения его выпуска, сообщил РИА Новости представитель торговой площадки.
В воскресенье Wall Street Journal сообщил, что комиссия по ценным бумагам и биржам США планирует подать на Paxos в суд за нарушение закона о защите инвесторов. В понедельник глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что Paxos сообщила Binance, что департамент финансовых услуг Нью-Йорка приказал эмитенту BUSD прекратить выпуск новых токенов. Представитель Binance подтвердил РИА Новости эту информацию.
"BUSD — это стабильная монета, полностью принадлежащая и управляемая Paxos. В результате рыночная капитализация BUSD со временем будет только уменьшаться. Paxos продолжит обслуживать продукт, управлять погашением и предоставлять дополнительную информацию по мере необходимости. Paxos также заверил, что средства находятся в безопасности и полностью покрыты резервами в их банках", — уточнил представитель Binance.
Также он заявил, что биржа будет рассматривать другие проекты, учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении регулирования на некоторых рынках, для защиты пользователей от дальнейшего неоправданного вреда.
Binance USD — привязанный к доллару стейблкоин, эмитируемый компанией Paxos на блокчейне Ethereum. Binance в свою очередь обеспечивает предложение этой криптовалюты на своем блокчейне BNB Chain и других блокчейнах. Компании объявили о партнерстве в 2019 году.
Paxos Trust Company основана в 2012 году и занимается предоставлением брокерских услуг в сфере криптовалют, токенизацией активов и предоставлением иных услуг. Также компания владеет криптовалютной бирже itBit, основанной в том же 2012 году.
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