2023-02-16T07:03:07+03:00
2023-02-16T07:03:07+03:00
2023-02-16T07:03:07+03:00
2023
https://1prime.ru/cripta/20230216/839820650.html
Стоимость биткоина растет более чем на 11,8 процента
Криптовалюты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость биткоина растет более чем на 11,8%, до $24,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по... ПРАЙМ, 16.02.2023
криптовалюты, финансы, новости, биткоин, криптовалюта
https://1prime.ru/images/83299/63/832996343.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83299/63/832996343.jpg
https://1prime.ru/images/83299/63/832996342.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83299/63/832996342.jpg
https://1prime.ru/images/83299/63/832996330.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83299/63/832996330.jpg
https://1prime.ru/cripta/20230209/839743525.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 11,8%, до $24,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 6.52 мск дорожает на 11,83% за сутки — до 24,7 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растёт на 11,8% — в среднем также до 24,7 тысячи долларов.