МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 11,8%, до $24,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Финансовые пирамиды привлекали платежи в криптовалюте, заявили в ЦБ

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 6.52 мск дорожает на 11,83% за сутки — до 24,7 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина растёт на 11,8% — в среднем также до 24,7 тысячи долларов.