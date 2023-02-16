МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг впервые с июня прошлого года превысила 25 тысяч долларов, увеличиваясь более чем на 10%, следует из данных торгов. Биткоин поднимался выше 24 тысяч долларов в четверг

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.05 мск дорожал на 10,56% за сутки — до 25 200 долларов. Выше 25 тысяч криптовалюта стоит впервые с июня прошлого года.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина увеличивалась на 10,12% — в среднем также до 25 106 долларов.

Биткоин дорожает третий день подряд, за это время криптовалюта подорожала чуть более чем на 15%.