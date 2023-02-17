МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая криптобиржа Binance рассматривает возможность прекращения отношений с деловыми партнерами из США на фоне усиления давления местных регуляторов на биржу, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Binance с 8 февраля временно остановит транзакции в долларах

"Binance Holdings рассматривает возможность разрыва с такими посредниками, как банки и сервисные компании, а также проводит переоценку венчурных инвестиций в США. Также компания рассмотрит делистинг токенов, созданных любыми проектами, базирующимися в США, что включает в себя стейблкоин USD Coin от Circle", — пишет агентство.

По словам источников, компания рассматривает вариант прекращения партнерства с посредниками на фоне пристального внимания со стороны американских властей. Binance подверглась проверке со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), министерства юстиции и налоговой службы США.

Как отмечает Блумберг, Binance Holdings обслуживает американских клиентов с помощью компании Binance.US, которая сообщила агентству о том, что не собирается покидать США.

Глава Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), в свою очередь, назвал ложным сообщение о том, что криптобиржа планирует делистинг американских токенов. "Неверно", — написал он в Twitter в ответ на сообщение, но отметил, что Binance приостановила некоторые потенциальные инвестиции "в обанкротившиеся компании в США".

Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.