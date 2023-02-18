ТАШКЕНТ, 18 фев — ПРАЙМ. Юрлица-нерезиденты получили право открывать счета в коммерческих банках Узбекистана для операций с криптоактивами в республике, это создает благоприятные условия для увеличения их оборота, заявили РИА Новости в субботу в национальном агентстве перспективных проектов (НАПП), регуляторе данной сферы в стране. ЦБ допустил использование цифрового токена в международных расчетах

Ранее ЦБ Узбекистана своим постановлением разрешил юрлицам-нерезидентам переводить средства со своих зарубежных счетов для покупки криптоактивов в Узбекистане, а также возвращать эти средства обратно. Их использование в других целях запрещается.

"Вступила в действие инструкция ЦБ Узбекистана, которая разрешает юридическим лицам-нерезидентам, являющимся участниками торгов криптоактивами, право открытия счетов в коммерческих банках республики", — сказал представитель НАПП.

Принятие данной нормы направлено на дальнейшее создание благоприятных условий для развития оборота криптоактивов в Узбекистане, добавили в агентстве. В настоящее время открывать счета в комбанках в республике могут только юрлица-нерезиденты, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также участвующие в биржевых и электронных торгах. Стоимость биткоина превысила 25 тысяч долларов

В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри Узбекистана. В декабре 2019 года южнокорейская Kobea Group получила первую и пока единственную лицензию на создание и осуществление деятельности криптобиржи в республике. В ноябре 2022 года лицензии на работу в республике получили первые два криптомагазина.

С 1 января 2023 года граждане и юридические лица в Узбекистане могут осуществлять операции по покупке, продаже и обмену криптоактивов исключительно через национальных провайдеров услуг.