МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В нижнюю палату парламента перевнесут законопроект о легализации майнинга, заявил зампредседателя комитета по информполитике Антон Горелкин. Шульгинов заявил, что в России нужны условия для легитимного майнинга

"Мы видим, как достаточно сложно сейчас в России развивается регулирование криптовалют… Тем не менее, законопроекты идут со скрипом. Я как соавтор законопроекта о легализации майнинга могу подтвердить, что тот законопроект… он будет перевнесён… Надеюсь, что в этом году в каком-то виде мы сможем легализовать майнинг", — сказал он в видео, размещенном в его Telegram-канале.

Группа депутатов от разных фракций 17 ноября во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в ГД законопроект, который вводит регулирование майнинговой деятельности. Ранее законопроект о майнинге криптовалют, внесенный депутатами от фракции "Новые люди" был отклонен в Госдуме. Российские власти на протяжении последних месяцев вели дискуссию о будущем криптовалют и майнинга в России. В ЦБ РФ настаивали на их полном запрете, в Минфине предлагали введение регулирования. В феврале 2022 года правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. Использование криптовалют в качестве средства платежа на территории РФ легализовывать не планируется.

Согласно законопроекту, требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.