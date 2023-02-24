МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Американские прокуроры предъявили четыре дополнительных обвинения бывшему главе и основателю криптовалютной биржи FTX Сэму Бэнкман-Фриду, сообщает телеканал CNN. Криптобиржа FTX попросила американских политиков вернуть пожертвования

Прокуратура в Нью-Йорке добавила в новую версию обвинительного заключения такие пункты, как сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег, сговор с целью совершения банковского мошенничества, мошенничество с ценными бумагами и мошенничество в связи с продажей деривативов. Таким образом, общее число уголовных обвинений против бывшего миллиардера достигло 12.

В случае признания его виновным по всем пунктам обвинения ему грозит до 155 лет лишения свободы.

Процесс по делу Бэнкмана-Фрида, который отвергает обвинения и отпущен под залог в 250 миллионов долларов, начнется в октябре 2023 года.