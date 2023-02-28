МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии майнерами криптовалют в России по итогам прошлого года составило 0,6-0,8%, рассказал замминистра энергетики Павел Сниккарс. В Госдуму перевнесут законопроект о легализации майнинга

В декабре Сниккарс прогнозировал, что доля потребления майнерами в общем электропотреблении может составить по итогам года до 1,5-2%, увеличившись с 1% в 2021 году.

"По нашим данным, потребление майнинга по итогам года составило порядка 0,6-0,8%. Прогноз не сбылся", — приводит слова замминистра телеграм-канал ведомства.

Сниккарс при этом подчеркнул, что в условиях отсутствия законодательного регулирования этого вида бизнеса практически вся майнинговая нагрузка сосредоточилась в Иркутской, Бурятской энергосистемах, а также энергосистеме Забайкальского края. При этом выбраны свободные для подключения к сетевой инфраструктуре мощности, что, по словам Сниккарса, грозит поставить на длительную паузу реализацию иных проектов развития промышленных производств, масштабного жилищного строительства, которое местное руководство в настоящее время развивает.

"Уже по итогам прошлого года в Иркутской области рост потребления составил 8,6%, что значительно превышает динамику потребления в ЕЭС (Единой энергетической системе — ред.) России в целом, не менее половины прироста — массовое открытие центров майнинга криптовалют", — отметил замглавы Минэнерго.

Кроме того, резкий рост потребления в юго-восточной части объединённой энергосистемы (ОЭС) Сибири привел к тому, что уже в настоящее время допустимые параметры функционирования энергосистемы обеспечиваются за счет корректировки плановой ремонтной кампании на объектах сетей и генерации в осенне-зимний период, также рассказал Сниккарс. "А любое технологическое присоединение невозможно без реализации долгосрочных программ строительства протяженных сетей 500 кВ с севера Иркутской области или генерирующих объектов в ОЭС Сибири", — считает он.