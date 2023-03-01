Нечаев: "Новые люди" готовы разработать поправки к проекту о регулировании криптовалют
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. "Новые люди" готовы разработать поправки к законопроекту о регулировании криптовалют, по вопросу нужно согласование с позицией Центробанка, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев.
Ранее группа депутатов от разных фракций внесла в Госдуму законопроект о регулировании майнинговой деятельности. Другой законопроект о майнинге криптовалют, внесенный депутатами от фракции "Новые люди", был отклонен в Госдуме.
"По криптовалютам рынок и правительство ждут концептуального согласования с позицией Центробанка о возможности транзакции на территории РФ. Когда этот технический вопрос прояснится, мы готовы заняться поправками к законопроекту", — подчеркнул парламентарий.
При этом Нечаев добавил, что сначала должен появиться фундамент, "на котором будет строиться всё законодательство". По его словам, легализация майнинга и криптовалюты — прямой путь к технологическому суверенитету РФ.
Так, политик привел опыт дружественного России Ирана, где благодаря "криптофундаменту правительство зарабатывает огромные деньги".
"От добычи власти получают около миллиарда долларов ежегодно. А еще биткоин стал важной частью национальной экономики Ирана, банкам разрешено расплачиваться "битками" за импорт, на долю страны приходится 4,5% всей добычи биткоинов в мире, что позволяет обходить санкции и закупать импортные товары", — рассказал Нечаев.
Предвыборная конференция пройдет в Москве в среду в день трехлетия с момента создания партии.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:30 мск.
https://1prime.ru/cripta/20230301/839939281.html