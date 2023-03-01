МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. "Новые люди" готовы разработать поправки к законопроекту о регулировании криптовалют, по вопросу нужно согласование с позицией Центробанка, заявил в интервью РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев. Замглавы Минэнерго назвал общий объем потребления электроэнергии майнерами

Ранее группа депутатов от разных фракций внесла в Госдуму законопроект о регулировании майнинговой деятельности. Другой законопроект о майнинге криптовалют, внесенный депутатами от фракции "Новые люди", был отклонен в Госдуме.

"По криптовалютам рынок и правительство ждут концептуального согласования с позицией Центробанка о возможности транзакции на территории РФ. Когда этот технический вопрос прояснится, мы готовы заняться поправками к законопроекту", — подчеркнул парламентарий.

При этом Нечаев добавил, что сначала должен появиться фундамент, "на котором будет строиться всё законодательство". По его словам, легализация майнинга и криптовалюты — прямой путь к технологическому суверенитету РФ.

Так, политик привел опыт дружественного России Ирана, где благодаря "криптофундаменту правительство зарабатывает огромные деньги".

"От добычи власти получают около миллиарда долларов ежегодно. А еще биткоин стал важной частью национальной экономики Ирана, банкам разрешено расплачиваться "битками" за импорт, на долю страны приходится 4,5% всей добычи биткоинов в мире, что позволяет обходить санкции и закупать импортные товары", — рассказал Нечаев.

Предвыборная конференция пройдет в Москве в среду в день трехлетия с момента создания партии.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:30 мск.