МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Рынок подключенных майнинговых мощностей в России в ближайшие два года может вырасти более чем в 6 раз, до 5 ГВт, его участники ждут регулирования сферы, заявил РИА Новости основатель и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец. "Новые люди" готовы разработать поправки о регулировании криптовалют

"Российский рынок подключенных майнинговых мощностей может вырасти до 5 ГВт с нынешних примерно 800 МВт, что составит свыше 1,5 миллиона подключенных устройств. В частности, BitRiver планирует нарастить объем потребляемой электрической мощности с нынешних 300 МВт до 2-2,5 ГВт по всей России в ближайшие 2 года", — сказал Рунец.

Участники рынка в этом году ожидают введения в правовое поле вполне прогрессивного и сбалансированного регулирования майнинга в России, благодаря которому удастся частично решить проблему роста перекрестного субсидирования и аварий в сетях из-за неконтролируемого розничного бытового майнинга, комментирует эксперт.

"Строительство крупных дата-центров дает значительный импульс цифровому развитию Сибири и Дальнего Востока. Новые дата-центры обеспечивают прирост полезного отпуска электроэнергии и позволяют генерирующим, энергосбытовым и электросетевым компаниям получать дополнительную выручку, загружать генераторные и трансформаторные мощности. Промышленный майнинг является дисциплинированным потребителем с высокой платежной дисциплиной", — говорит Рунец.

BitRiver — крупнейший оператор центров обработки данных в Евразии, предоставляющий услуги по размещению и подключению оборудования к энерго-информационной инфраструктуре, а также предлагающий готовые решения для промышленного майнинга и энергоемких вычислений.

В январе заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявлял, что вопрос с отзывом правительства на законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют, пока "забуксовал", по нему есть разногласия не только с ЦБ, но и с правоохранительными органами. В начале декабря прошлого года Моисеев сказал журналистам, что у ЦБ появилась новая позиция в вопросе регулирования криптовалют — ЦБ выступает фактически за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, однако Минфин с такой позицией не согласен.