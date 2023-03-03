МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа согласился с нижестоящими инстанциями, которые взыскали с бывшего конкурсного управляющего новгородской птицефабрики "Гвардеец" Максима Добычина более 118,5 миллиона рублей убытков – на такую сумму нажгло электричества обнаруженное на фабрике правоохранительными органами оборудование для майнинга криптовалюты. Экс-работника "Криогенмаша" осудили за заражение серверов ради майнинга

Как следует из опубликованного постановления суда, окружной суд отклонил жалобу ассоциации арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса" (ЦФОП АПК), куда входил Добычин, на вынесенное в октябре определение арбитражного суда Новгородской области и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Таким образом, суды уже трех инстанций признали незаконным бездействие Добычина, выразившиеся в непринятии мер по обеспечению сохранности имущества должника.

Правоохранители в апреле 2020 года обнаружили на территории бывшей птицефабрики почти тысячу системных блоков, предназначенных для майнинга. Так называемые майнинг-фермы были подключены к электропитанию в обход приборов учета электроэнергии. Эксперт спрогнозировал шестикратный рост майнинговых мощностей в России

Поставщик электроэнергии "ТНС энерго Великий Новгород" в 2021 году потребовал взыскать стоимость потребленной электроэнергии с Добычина, который был конкурсным управляющим обанкротившейся птицефабрики в период работы майнинг-ферм.

Представитель ЦФОП АПК в суде заявил, что вины управляющего нет, так как не доказано, что именно он разместил оборудование для майнинга. Однако суд в Новгороде частично удовлетворил требования "ТНС энерго Великий Новгород" к Добычину, взыскав с него более 118,5 миллиона рублей, но не в пользу компании-заявителя, а в конкурсную массу должника.

Это решение не устроило поставщика электроэнергии. Он тоже, как и ассоциации арбитражных управляющих Добычина, подавал апелляцию и кассацию на него. Однако вышестоящие суды отказали и ему. По мнению судов, бездействие Добычина привело к увеличению текущих расходов на электроэнергию и как следствие – к уменьшению конкурсной массы, что нарушило права всех кредиторов должника, поэтому взысканные убытки должны пойти в конкурсную массу.