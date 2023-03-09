МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Криптобиржа Binance запретила гражданам России и лицам, проживающим в РФ, сделки с долларами и евро через сервис перевода средств между физическими лицами (P2P) в связи с принятым ЕС десятым пакетом санкций, сообщил РИА Новости представитель торговой площадки.
"В соответствии с десятым пакетом ограничительных мер ЕС против России доступ к покупке и продаже USD & EUR на платформе Binance P2P гражданам России, а также любым физическим лицам, проживающим в России, независимо от национальности, запрещен", — сказал представитель Binance.
"Также в соответствии с десятым пакетом ограничительных мер ЕС против России доступ к покупке и продаже рублей гражданам ЕС запрещен. Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты", — добавил он.
https://1prime.ru/cripta/20230309/840020609.html
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