МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Криптовалюта — новый и относительно неизвестный актив, инвестиции в нее рискованны, требуют серьезного анализа и осторожности — такой ответ получило РИА Новости от нейросети на вопрос о вложениях в криптовалюту. Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики

"Можно вкладывать деньги в криптовалюту, но это инвестиционный риск, который требует серьезного анализа и осторожности", — говорится в сгенерированном нейросетью ответе. "Криптовалюта является новым и относительно неизвестным активом, который не имеет подтвержденной истории и пока не получил широкой регулировки со стороны правительств и банков", — объясняет чат-бот.

О рискованности таких инвестиций ранее предупреждал и Банк России. Регулятор выступает за цифровизацию финансов, но использование криптовалют в расчетах в России запрещено.

"Риски инвестирования в криптовалюту существуют, включая высокую волатильность цен, регулирование, хакерские атаки и так далее. Поэтому, если вы рассматриваете криптовалюту как инвестицию, важно тщательно анализировать риски и сделать осознанный выбор в соответствии с вашими инвестиционными целями и финансовыми возможностями", — предупреждает искусственный интеллект. Чат-бот ChatGPT объяснил лидерство доллара среди мировых валют

Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

Искусственный интеллект признал, что не способен точно предсказывать будущее, но может обобщать именующуюся в открытом доступе информацию и мнения экспертов. При этом он указал, что обучался на данных, полученных до сентября 2021 года.