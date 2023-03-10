МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром снижается на 8%, находится ниже 20 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов. Binance запретила россиянам сделки с долларами и евро через P2P-сервис

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.08 мск дешевел на 8,07% за сутки — до 19,97 тысячи долларов. Ранее в ходе торгов цена падала до 19 776 долларов, это самое низкое значение с 14 января.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 7,94% — в среднем также до 20,01 тысячи долларов.

С начала года цена на биткоин показала заметный рост — на 20%, с 16,54 тысячи долларов по состоянию на конец декабря.