МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Биткоин в пятницу утром дешевеет на 8%, опустившись ниже 20 тысяч долларов за монету впервые с 14 января, свидетельствуют данные торгов. Чат-бот ChatGPT предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.37 мск дешевел на 8,05% за сутки — до 19 924 долларов, при этом в ходе торгов цена уже падала до 19 776 долларов, это самое низкое значение с 14 января.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 8,06% — в среднем до 19 927 долларов.

С начала года цена на биткоин показала заметный рост — на 20%, с 16,5 тысячи долларов по состоянию на конец декабря.

Нынешнее падение вызвано рядом факторов. Так, по словам аналитиков Morgan Stanley, которые приводит Coindesk, решение крипто-ориентированного банка Silvergate прекратить свою деятельность из-за изменений в отрасли и нормативно-правовой базе закрыло возможность конвертации фиатной валюты в криптовалюту в США, и действия регуляторов могут закрыть и другие такие возможности.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на бюджетный план президента США Джо Байдена, в котором предлагается ввести 30% налог на электроэнергию для майненеров и внести изменения в налогообложение криптовалютного сектора, чтобы искоренить фиктивную торговлю для разгона котировок.