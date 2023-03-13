МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина восстанавливается в понедельник, поднимаясь на 10%, выше 22 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов. Криптовалюта USD Coin упала на новости о банкротстве Silicon Valley

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.48 мск дорожал на 9,9% за сутки — до 22,35 тысячи долларов — после провала ниже 20 тысяч долларов 10 марта.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 9% — в среднем до 22,42 тысячи долларов.

Волатильность крипторынка связана с кризисом в банковском секторе США. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Чат-бот ChatGPT предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту

В то же время власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты нью-йоркского банка Signature Bank, который был закрыт в воскресенье.

Меры поддержки "развеяли опасения по поводу возможного краха дополнительных игроков, особенно учитывая, что Signature является крупным банком в криптоиндустрии", считает со-основатель SynFutures Рэйчел Лин (Rachel Lin), которую цитирует агентство Bloomberg.