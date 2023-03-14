МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет во вторник, поднимаясь на более чем 17%, выше 25 тысяч долларов за монету впервые с 21 февраля, свидетельствуют данные торгов. Эксперт сравнил, сколько электричества тратят майнеры в России и США

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.50 мск дорожал на 17,2% за сутки — до 25,71 тысячи долларов. Таким образом, стоимость биткоина преодолела отметку в 25 тысяч долларов впервые с 21 февраля. При этом ранее, 10 марта, биткоин падал ниже 20 тысяч долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 17,61% — в среднем до 25,9 тысячи долларов. Динамика также приводится за сутки.

Ранее, 10 марта, регуляторы штата Калифорния закрыли банк Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. А помимо этого, в США были закрыты Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate. Так, с кризисом в банковском секторе США на рынки криптовалюты пришла волатильность.