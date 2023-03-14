МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 15%, впервые с 13 июня 2022 года превысила 26 тысяч долларов, следует из данных торгов. Стоимость биткоина превысила 25 тысяч долларов впервые с 21 февраля

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.31 мск дорожал на 15,63% за сутки — до 25 940 долларов. Минутами ранее стоимость криптовалюты превышала 26 тысяч впервые с лета прошлого года, максимально достигая 26 287 долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 15,87% — в среднем до 26 082 долларов. Динамика также приводится за сутки.

Криптовалюта дорожает уже четвертый день подряд, и за это время прибавила чуть более 28%.

Ранее, 10 марта, регуляторы штата Калифорния закрыли банк Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. А помимо этого, в США были закрыты Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate. Так, с кризисом в банковском секторе США на рынки криптовалюты пришла волатильность.