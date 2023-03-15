ВАШИНГТОН, 15 мар — ПРАЙМ. Минюст США объявил о закрытии криптовалютного сервиса ChipMixer за отмывание денежных средств в даркнете. Легендарный инвестор назвал крах SVB первой ласточкой серьезнейшего кризиса

"Минюст объявил о скоординированных международных усилиях по закрытию сервиса из даркнета ChipMixer, который использовался для отмывания криптовалюты на сумму более 3 миллиардов долларов с 2017 года", — сообщает ведомство.

В рамках расследования обвинение предъявлено Минху Куок Нгуену из Вьетнама, сообщает минюст.

Ведомство утверждает, что сервис использовался не только криминальными структурами для отмывания средств, но и якобы российскими спецслужбами, которые, как утверждает ведомство, с помощью криптовалюты закупали вредоносное ПО.