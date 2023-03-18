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2023
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Стоимость биткоина превысила 27 тысяч впервые с 12 июня 2022 года
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Стоимость биткоина растет более чем на 10%, впервые с 12 июня 2022 года превысила 27 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже... ПРАЙМ, 18.03.2023
криптовалюты, финансы, новости, биткоин, криптовалюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 10%, впервые с 12 июня 2022 года превысила 27 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 1.47 мск дорожал на 10,98% за сутки — до 27 707 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 11,11% — в среднем до 27 784 доллара. Динамика также приводится за сутки.