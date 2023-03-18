МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 10%, впервые с 12 июня 2022 года превысила 27 тысяч долларов, следует из данных торгов. "Новые люди" готовы разработать поправки о регулировании криптовалют

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 1.47 мск дорожал на 10,98% за сутки — до 27 707 долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 11,11% — в среднем до 27 784 доллара. Динамика также приводится за сутки.