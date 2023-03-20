МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина поднимается на 1%, при этом в воскресенье вечером цена монеты превысила 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года, следует из данных торгов. Росфинмониторинг отметил рост использования криптовалют в России

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.38 мск дорожал на 0,8% за сутки — до 27 383 долларов. При этом вечером в воскресенье цена поднялась выше 28 тысяч долларов впервые с июня 2022 года.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 0,82% — в среднем до 27 462 долларов. Динамика также приводится за сутки.

Аналитики обратили внимание на то, что если в 2022 году цена криптовалюты коррелировала с индексом S&P 500, то сейчас такой связи не наблюдается: по итогам торгов в пятницу индекс упал на 1,1%. "В данном случае мы определенно видим, что люди обращают внимание на биткоин", — цитирует агентство Блумберг слова аналитика FalconX Девида Мартина (David Martin).