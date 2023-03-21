2023-03-21T12:03:00+03:00
2023-03-21T12:04:07+03:00
2023-03-21T12:03:00+03:00
2023
https://1prime.ru/cripta/20230321/840139346.html
В иркутском коровнике нашли криптоферму
Криптовалюты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Полиция обнаружила в коровнике майнинговую ферму, сообщили в ГУМВД по Иркутской области. По данным правоохранительных органов, арендатор крестьянско-фермерского хозяйства в... ПРАЙМ, 21.03.2023
криптовалюты, финансы, новости, мвд, криптовалюта, ферма
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/51/832395117.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/51/832395117.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/51/832395116.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/51/832395116.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/51/832395115.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/51/832395115.jpg
https://1prime.ru/society/20230321/840137201.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Полиция обнаружила в коровнике майнинговую ферму, сообщили в ГУМВД по Иркутской области.
По данным правоохранительных органов, арендатор крестьянско-фермерского хозяйства в Ангарском округе Приангарья организовал незаконную криптоферму.
"В загонах для скота и гараже обнаружено и изъято более 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты", — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что общий объем энергопотребления превысил 2,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана, добавили в ГУМВД.