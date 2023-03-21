МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Полиция обнаружила в коровнике майнинговую ферму, сообщили в ГУМВД по Иркутской области. Мошенники попытались обмануть майора полиции на 120 тысяч рублей

По данным правоохранительных органов, арендатор крестьянско-фермерского хозяйства в Ангарском округе Приангарья организовал незаконную криптоферму.

"В загонах для скота и гараже обнаружено и изъято более 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты", — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что общий объем энергопотребления превысил 2,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана, добавили в ГУМВД.