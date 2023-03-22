МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Криптовалюты могли бы выполнять роль защитного актива в случае, если мировые центробанки смягчат свою позицию по отношению к ним, считает большинство опрошенных РИА Новости экспертов. В иркутском коровнике нашли криптоферму

"Криптовалюты могли бы стать защитным активом против кризисов, инфляции, катаклизмов и войн, но регуляторы не хотят нормально регулировать криптоотрасль, позволяя мошенникам и преступникам снижать к ней доверие. Такое ощущение, что они сами не знают чего хотят и как действовать с уже имеющимися биржами и майнерами", — говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Схожую с экспертом позицию высказал и директор по аналитике платформы безопасности криптовалютных активов "ШАРД" Федор Иванов. "Потенциально биткоин имеет все шансы стать защитным активом в будущем, но до этого необходимо разобраться с регулированием криптовалют и криптовалютных инструментов, таких как ETF. Пока мы видим, что у регуляторов крупнейших стран нет однозначного консенсуса по этому поводу, что влияет на отношение к криптовалютам как безопасным активам", — отметил он.

Антонов также добавил, что негативное отношение центральных банков к криптовалютам не позволяет им стать защитными активами. По его мнению, регуляторы могут одним запрещающим законом похоронить все криптовалюты – установить высокий уровень налогообложения или иным способом ограничить их рынок.

В свою очередь аналитик "Финама" Леонид Делицын считает, что вероятность превращения криптовалют в защитный актив невысока. Эксперт заявил, что криптовалюты в целом не защищают против падения стоимости акций на фондовом рынке, напротив, их цены снижаются быстрее фондовых индексов. Утверждать о том, что традиционные финансовые институты на данный момент испытывают больше проблем, чем криптоиндустрия, по мнению аналитика, преждевременно.

"Ситуацию можно сравнить не с покупкой современной яхты вместо тонущего древнего парусника, а с выбором в бурном океане между судном, давшим течь, и надувным матрасом. Безусловно, каждый хочет сбежать с дырявого судна, но трудно рассчитать, как далеко можно уплыть на матрасе и сколько вещей взять с собой", — заключил эксперт.

Ранее, 10 марта после того, как властями Калифорнии был закрыт Silicon Valley Bank, крупнейшие криптовалюты Bitcoin и Ethereum показали существенный рост. За 10 дней — с 10 по 20 марта — Bitcoin подорожал примерно на 40% — с 20 тысяч долларов за одну монету до 28 тысяч. Ethereum же за этот период вырос почти на 30% — с 1400 до 1800 долларов за одну монету. По данным Coinmarketcap на 10.42 мск среды стоимость одного биткоина составляет 28142.29 долларов, одного Ethereum – 1793.81 долларов.