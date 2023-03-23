МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Американская биржа криптовалют Coinbase получила уведомление от комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США о предстоящем обвинении в адрес компании, говорится в опубликованном заявлении криптобиржи. "Новые люди" готовы разработать поправки о регулировании криптовалют

"Сегодня SEC выдала Coinbase "уведомление Wells" в отношении неопределенной доли наших торгующихся цифровых активов, сервиса Coinbase Earn, Coinbase Prime и Coinbase Wallet после поспешного расследования", — указано в сообщении.

Криптобиржа отмечает, что разочарована решением американского регулятора и уверена в законности своих активов и сервисов, а также готова к юридическому процессу с целью показать, что действия SEC являются несправедливыми либо безосновательными.

"Уведомление Wells" является официальным извещением SEC о том, что регулятор готовится совершить правоприменительное действие или выдвинуть обвинения в нарушении законов о ценных бумагах.

Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. По состоянию на конец 2022 года штат составлял 4,51 тысячи сотрудников.