МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Покупка и продажа криптовалюты не является нарушением российского законодательства, запрет установлен только в отношении ее приема для оплаты товаров или услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга. Криптобиржа Coinbase получила уведомление о предстоящем обвинении

"В настоящее время покупка (продажа) криптовалюты (в том числе посредством сервисов Р2Р) не является нарушением законодательства Российской Федерации. Единственный запрет в отношении оборота криптовалюты установлен в части 5 статьи 14 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что, согласно указанной норме, запрещено принимать цифровую валюту в качестве оплаты за продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Как отметили в Росфинмониторинге, если сделки с криптовалютой не связаны с нарушением законодательства Российской Федерации, лицо, их совершающее, не должно подвергаться преследованию со стороны компетентных государственных органов — для исключения соответствующих подозрений, которые могут возникнуть, например, со стороны кредитной организации, такое лицо может разъяснить происхождение средств, с которыми оно проводит операции.

"Ожидаем, что с принятием федеральных законов, которые урегулируют как вопросы осуществления майнинга, так и иные вопросы, связанные с оборотом криптовалюты, ввиду устранения имеющихся правовых пробелов улучшится ситуация как с соблюдением и защитой прав граждан, так и с противодействием незаконным криптовалютным операциям", — добавили в ведомстве.

В начале марта глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ведомство фиксирует рост использования криптовалют в России.