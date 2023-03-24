МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Binance временно приостановила спотовую торговлю криптовалютами, а также внесение и вывод средств из-за технических неполадок, их устранение займет от 30 минут до двух часов, сообщил глава криптобиржи Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao). В Госдуме рассказали, когда рассмотрят закон о майнинге

Согласно данным первичного анализа, неопознанная ошибка произошла в механизме трейлинг-стоп-ордера, написал глава Binance в Twitter. "Внесение и снятие средств приостановлены в соответствии со стандартной операционной процедурой. Средства находятся в безопасности", — добавил он, отметив, что решение проблемы займет 30-120 минут.

"Вся спотовая торговля в настоящее время временно приостановлена, мы работаем над решением этой проблемы как можно скорее", — также сообщила биржа в своем Twitter.

Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.