МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Binance возобновила спотовую торговлю криптовалютами, а также внесение и вывод средств после технических неполадок, сообщила криптобиржа. Forbes раскрыл, почему санкции против России раскололи мир

"Вывод средств восстановлен, спасибо за ваше терпение", — написала криптобиржа в Twitter. В 17.00 мск Binance также возобновила спотовую торговлю и внесение средств.

Ранее в пятницу глава криптобиржи Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) сообщил, что Binance временно приостановил спотовую торговлю, а также ввод и вывод средств из-за ошибки в механизме трейлинг-стоп-ордера.

Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.