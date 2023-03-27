ВАШИНГТОН, 27 мар — ПРАЙМ. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США подала иск против криптовалютной биржи Binance и ее руководства по обвинению в нарушении американского законодательства, регулирующего торговлю товарными инструментами, следует из текста судебного документа. Binance возобновила спотовую торговлю, ввод и вывод средств после сбоев

"Истец — Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC)… с жалобой против ответчиков Чанпэн Чжао (глава криптобиржи Binance — ред.), Binance Holdings Limited", — указано в иске, поданном в окружной суд штата Иллинойс.

Как следует из обвинения, Binance, Чжао и бывший руководитель направления комплаенс криптобиржи Самуел Лим, который также указан в списке ответчиков, знали о необходимости регистрации компании в соответствии с законодательством США и выполнения требований американского регулирования при работе с клиентами на территории Соединенных Штатов Америки.

"Однако Binance, Чжао и Лим предпочли игнорировать эти требования", — указали обвинители.