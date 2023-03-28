МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается на 3%, торгуясь по 27 тысяч долларов, после того, как финансовые власти США подали иски против крупнейшей по объему торгов в мире криптобиржи Binance, а также ряда криптобизнесменов, следует из данных торгов. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против Binance

На самой Binance биткоин по состоянию на 12.12 мск дешевеет на 3% за сутки — до 27 тысяч долларов.

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Binance и ее руководства по обвинению в нарушении американского законодательства, регулирующего торговлю товарными инструментами. Согласно обвинению, глава биржи Чанпэн Чжао и бывший руководитель одного из еt направлений Сэмюэл Лим знали о необходимости регистрации компании в соответствии с законодательством США и выполнения требований американского регулирования при работе с клиентами на территории страны, но проигнорировали эти требования.

Кроме того, ранее в марте SEC подала в суд на основателя Tron Джастина Сана, криптобизнесмена китайского происхождения, и три его компании (Tron Foundation, Bittorrent Foundation и Rainberry) за незарегистрированную продажу ценных бумаг в виде криптовалют. Tron — децентрализованная платформа, основанная на блокчейне и использующая токен TRX.