МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Основателю и экс-главе криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявили обвинение в сговоре с целью подкупа одного или нескольких китайских чиновников для разморозки счетов своего хедж-фонда, свидетельствуют данные судебных материалов. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против Binance

Прокуратура Нью-Йорка обвинила бизнесмена в присвоении клиентских средств. Ранее ему были предъявлены уголовные обвинения по 12 пунктам, за которые предпринимателю грозит до 155 лет лишения свободы. Бэнкман-Фрид отвергает обвинения и отпущен под залог в 250 миллионов долларов. Отмечается, что процесс по его делу назначен на октябрь.

В пятницу был опубликован документ, согласно которому основателю криптобиржи предъявили обвинения еще по одному пункту.

"В ноябре 2021 года или примерно в то время Сэмюэл Бэнкман-Фрид… и другие распорядились или произвели трансфер приблизительно не менее 40 миллионов долларов в виде криптовалюты, направленных на выплаты одному или более китайским чиновникам, чтобы оказать влияние или склонить их к разморозке счетов (принадлежащих его хедж-фонду Alameda Research, которые были заморожены в КНР в начале 2021 года — ред.)", — сказано в тексте.

Отмечается, что после этого счета были разморожены, а Бэнкман-Фрид распорядился перевести еще десятки миллионов долларов в виде криптовалюты. Alameda в дальнейшем использовала эти счета для дальнейшей трейдинговой деятельности.

Уточняется, что в связи с выявленными фактами основателю криптобиржи предъявлено обвинение в "сговоре с целью нарушения положений о противодействии коррупции Закона о коррупции за рубежом".