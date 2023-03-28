МИНСК, 28 мар — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко продлил своим указом до 1 января 2025 года действие налоговых преференций в криптосфере, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. Основателя FTX обвинили в подкупе китайских чиновников

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 марта подписал указ …, которым продлевается до 1 января 2025 года действие налоговых преференций в криптосфере, предусмотренных декретом от 21 декабря 2017 года "О развитии цифровой экономики"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что указом также предусмотрена разработка до 1 июля 2024 года концепции дальнейшего развития сферы цифровых знаков в Белоруссии.

Президент Белоруссии в декабре 2017 года подписал декрет "О развитии цифровой экономики", который был призван создать благоприятные условия для развития в республике информационных технологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику мировых ИТ-компаний. Документ вступил в силу в конце марта 2018 года. Основной экспериментальной площадкой для реализации проектов в рамках декрета был определен Парк высоких технологий.

В частности, документ узаконил в Белоруссии такие понятия, как криптовалюты, блокчейн и смарт-контракт, а также новые инструменты совершения инвестиционных сделок. Кроме того, для IT-компаний документом были предусмотрены налоговые льготы, упрощены процедуры осуществления внешнеторговой деятельности, найма иностранцев.