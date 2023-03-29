ВАШИНГТОН, 29 мар — ПРАЙМ. Крипторынки являются Диким Западом, полным несоответствий требованиям, где инвесторы ставят под угрозу тяжело заработанные активы, заявил председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Гэри Генслер. Лукашенко продлил налоговые преференции в криптосфере

"Мы видим Дикий Запад на крипторынках, полный несоответствия требованиям, где в высокоспекулятивном классе активов инвесторы ставят под угрозу тяжело заработанные средства", — заявил он на слушаниях в палате представителей конгресса США.

По словам Генслера, активный рост и стремительные перемены на крипторынках ведут к возможности правонарушений, с которыми SEC необходимо бороться.