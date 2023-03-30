МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Криптобиржа Coinbase ведет переговоры с канадскими регуляторами для продолжения деятельности в стране на фоне ужесточения в ней регуляции криптовалют, а биржа Binance рассматривает вариант ухода из Канады, пишет портал CoinDesk со ссылкой на источники. В США сравнили крипторынки с Диким Западом

"Coinbase ведет переговоры с регулирующими органами о том, чтобы остаться в Канаде, на фоне того как страна ужесточает правила для криптовалютных бирж. Однако ее более крупный конкурент Binance, скорее всего, покинет Канаду", — пишет портал со слов источников.

Как уточняется, ранее Канада установила новые правила для криптовалютных компаний: до 24 марта они должны были взять на себя новые обязательства касательно повторного залога, маржинальной торговли и некоторых сделок с собственными токенами или стейблкоинами.

"Мы по-прежнему привержены канадскому рынку как основному компоненту нашей международной дорожной карты", — прокомментировал директор по связям с общественностью Coinbase Эллиот Сазерс в заявлении для CoinDesk. Аналитики оценили шансы биткоина стать защитным активом

А представитель Binance, чей генеральный директор — Чанпэн Чжао — является гражданином Канады, сказал, что биржа "пока еще не составила окончательных планов". Другой представитель Binance сообщил CoinDesk, что биржа активно взаимодействует с канадскими регуляторами "стремясь получить регистрацию".

Кроме того, портал сообщает, что биржа Crypto.com планирует остаться в стране, а Blockchain.com и Deribit уже подтвердили прекращение деятельности в Канаде. Биржа Kraken, как сообщается, вскоре должна сделать по этому поводу заявление.