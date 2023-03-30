МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия предписывает странам Европейского союза вернуть заблокированные криптоактивы россиянам, новые счета не открывать, а уже существующие закрыть, следует из разъяснения санкций против России, представленных в докладе генерального директората по финансовой стабильности, финансовым услугам и объединенного рынка капитала Европейской комиссии (ЕК). В США сравнили крипторынки с Диким Западом

"Запрещается предоставлять услуги кошелька, учетной записи или хранения криптоактивов российским гражданам или физическим лицам, проживающим в России, а также юридическим лицам, образованиям или организациям, созданным в России", — говорится в документе.

"Запрет означает, что никакие новые счета не должны создаваться, а существующие сервисы или счета должны быть закрыты. В последнем случае активы на счетах и/или в сервисах должны быть возвращены российскому клиенту или конвертированы в фиатную валюту или другую категорию активов, на которые не распространяются санкции", — объясняет Европейская комиссия.

В октябре прошлого года Европейский союз в рамках очередного пакета санкций ввел полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов Российской Федерации. Таким образом, было запрещено предоставлять услуги кошельков и счетов криптоактивов. Однако тогда дальнейшая судьба заблокированных активов не уточнялась.