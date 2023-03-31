МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Вопрос о создании национальной криптовалютной биржи обсуждается и на площадке Госдумы, однако без позиции Центробанка РФ по вопросу регулирования самих криптовалют говорить о реализации идеи бессмысленно, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Ткачев ("Новые люди"). Госдума приняла закон о программах безопасности авиации

"На различных площадках, в том числе и в ГД, данный вопрос (о создании национальной криптобиржи) поднимается. Но пока ЦБ не заявила о позиции в общем регулировании, говорить об этом бесполезно", — подчеркнул Ткачев.

По его словам, российская криптобиржа должна быть обязательно национальной — "совместно с банком, у которого максимальный процент акций будет принадлежать государству".

Создание отечественной криптобиржи позволит не только легализовать "серый" капитал, но и получить дополнительные отчисления в бюджет, заявил политик.

"Экономика получит дополнительный доход в бюджет, а пока эти доходы ряд инвесторов хранят в крипте "под подушкой". ИП станет проще заключать контракты с дружественными странами. Люди смогут покупать недвижимость или автомобили, что скажется на росте покупательской способности и поможет освоить пустующие квадратные метры жилья", — рассказал Ткачев о том, какие преимущества принесет реализация инициативы.

При этом о легализации криптовалют, как платежного средства, пока речи нет. Платежным средством в РФ может выступать только рубль, добавил он.

ЗАКОНОПРОЕКТ О КРИПТОВАЛЮТАХ, ПОЗИЦИЯ ЦБ

Государственная Дума в апреле рассмотрит в первом чтении законопроект о майнинге, почти определены меры ответственности, в том числе уголовной, за незаконные операции с криптовалютой, сказал ранее глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Как отмечала ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, Центробанк сохраняет отрицательную позицию по расчетам в криптовалютах внутри РФ, готов допустить их использование во внешних расчетах. При этом она заметила, что вопрос "разных стейблкоинов" и возможности их применения в двухсторонних расчетах с разными странами требует очень глубокой проработки.

Тема создания криптовалютной биржи в РФ в Госдуме поднималась и ранее. Как отмечал замглавы IT-комитета Антон Горелкин, трансграничная передача криптовалют требует создания национальной инфраструктуры — российских криптобирж, что нужно предусмотреть законодательно. Депутат отмечал, что в РФ нет отечественных криптобирж, а анонимности в криптоплатежах не существует, в связи с чем "Западу ничего не мешает наложить санкционную лапу и на эти процессы".