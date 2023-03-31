МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Большинство российских семей в 2022 году направляли на сбережения не более 20% дохода, в основном такие накопления представлены счетами в банках, при этом доля криптовалюты среди всех финансовых активов составила 0,4%, а медианная сумма вложений в нее — 17,5 тысячи рублей, следует из материалов Банка России. Росфинмониторинг напомнил, какие сделки с криптовалютой запрещены в России

ЦБ в середине прошлого года впервые провел всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам.

"Большинство домохозяйств в апреле-августе 2022 года направляли на сбережения не более 20% дохода. Финансовые активы (накопления) на даты опроса в основном представлены счетами в банках", — сказано в сообщении.

Согласно материалам ЦБ, доля домохозяйств в России с финансовыми активами составляла 65,1%, при этом 64,5% представлены счетами в банках. Доля акций и облигаций составила 1,6%, паев в паевых инвестиционных фондах (ПИФах) — 0,3%, криптовалюты — 0,4%, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — 0,9%, металлических счетов 0,3%, а электронных кошельков — 1,2%. Чат-бот ChatGPT предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту

Медианная сумма актива составляет 15,7 тысячи рублей. Самые большие медианные суммы активов в НПФ и ПИФ — 100 тысяч и 82,5 тысячи рублей соответственно.

Медианное вложение в акции или облигации составило 26,5 тысячи рублей, в криптовалюту – 17,5 тысячи рублей. Медианная сумма накоплений на счетах, включая вклады, составила 15 тысяч рублей, на металлических счетах 3,284 тысячи рублей, а на электронных кошельках – всего тысячу рублей.