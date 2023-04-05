Генпрокурор предложил урегулировать работу криптовалютных платформ
Генпрокурор Краснов: платформы криптовалют должны передавать данные правоохранителям
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Оборот цифровой валюты в России нужно урегулировать, заставив соответствующие платформы регистрироваться и передавать данные в правоохранительные органы, считает генпрокурор Игорь Краснов.
На фоне сложной геополитической ситуации возросли риски финансирования терроризма в том числе через мессенджеры и цифровые активы, отметил Краснов в своей статье, опубликованной в журнале Росфинмониторинга "Финансовая безопасность".
В связи с этим возникает задача урегулировать оборот цифровой валюты и "приземлить" провайдеров в России, отметил генпрокурор.
Он сообщил, что по итогам прошлого года совместными усилиями Генпрокуратуры, Центробанка и Роскомнадзора удалось ограничить доступ более чем к 10,5 тысячи ресурсов, предлагающих криминальные финансовые услуги. Аналогичная работа ведется в области борьбы с терроризмом, добавил Краснов.
https://1prime.ru/cripta/20230405/840293449.html
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