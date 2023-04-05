МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Оборот цифровой валюты в России нужно урегулировать, заставив соответствующие платформы регистрироваться и передавать данные в правоохранительные органы, считает генпрокурор Игорь Краснов. ЦБ впервые раскрыл сумму вложений россиян в криптовалюту

На фоне сложной геополитической ситуации возросли риски финансирования терроризма в том числе через мессенджеры и цифровые активы, отметил Краснов в своей статье, опубликованной в журнале Росфинмониторинга "Финансовая безопасность".

В связи с этим возникает задача урегулировать оборот цифровой валюты и "приземлить" провайдеров в России, отметил генпрокурор.

Он сообщил, что по итогам прошлого года совместными усилиями Генпрокуратуры, Центробанка и Роскомнадзора удалось ограничить доступ более чем к 10,5 тысячи ресурсов, предлагающих криминальные финансовые услуги. Аналогичная работа ведется в области борьбы с терроризмом, добавил Краснов.