МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Следствию можно разрешить заводить собственные криптовалютные счета и кошельки для изъятия и обращения в доход государства арестованных цифровых активов, заявила на круглом столе в Совете Федерации представитель главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры РФ Мадина Долгиева.

Здание ФРС США

Эксперты оценили влияние возможного смягчения политики ФРС на криптовалюты

Она отметила, что несмотря на то, что сегодня криптовалюта признается имуществом, что с ней делать после ареста, пока не ясно – законодательно этот вопрос не урегулирован. В частности, в России нет никакого нормативного правового акта, который бы разрешал следствию иметь собственные счета для криптовалют. Сегодня правоохранители могут только ограничить доступ обвиняемых к цифровым активам.

Вторая проблема, добавила представитель Генпрокуратуры, заключется в реализации криптовалют, чтобы обратить эти средства, к примеру, по решению суда, в доход государства.

"Что мы здесь можем предложить с нашей стороны?.. Во-первых, разрешить следственным органам заводить собственные криптовалютные счета и кошельки. Каким образом это можно сделать? Наверное, можно посредством постановления правительства. Необязательно для этого вносить изменения в уголовно-процессуальный закон. Потому что это длительный процесс", — сказала Долгиева. Если идти по этому пути, уточнила представитель Генпрокуратуры, следующим шагом может стать внесение изменений в закон об исполнительной производстве, чтобы служба судебных приставов могла реализовать арестованную криптовалюту.

"Если разрешить следственным органам заводить эти криптовалютные кошельки или счета, дальше мы должны решить второй – главный – вопрос: об исполнительном производстве. Каким образом мы будем реализовывать конфискованное имущество. Здесь уже несколько вариантов. Либо мы идем по пути внесения изменений в закон об исполнительном производстве, либо может быть какое-то дополнительное постановление правительства… В целом, эта проблема очень актуальна", — заключила представитель Генпрокуратуры.