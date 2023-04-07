МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Следствию можно разрешить заводить собственные криптовалютные счета и кошельки для изъятия и обращения в доход государства арестованных цифровых активов, заявила на круглом столе в Совете Федерации представитель главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры РФ Мадина Долгиева. Эксперты оценили влияние возможного смягчения политики ФРС на криптовалюты

Она отметила, что несмотря на то, что сегодня криптовалюта признается имуществом, что с ней делать после ареста, пока не ясно – законодательно этот вопрос не урегулирован. В частности, в России нет никакого нормативного правового акта, который бы разрешал следствию иметь собственные счета для криптовалют. Сегодня правоохранители могут только ограничить доступ обвиняемых к цифровым активам.

Вторая проблема, добавила представитель Генпрокуратуры, заключется в реализации криптовалют, чтобы обратить эти средства, к примеру, по решению суда, в доход государства.

"Что мы здесь можем предложить с нашей стороны?.. Во-первых, разрешить следственным органам заводить собственные криптовалютные счета и кошельки. Каким образом это можно сделать? Наверное, можно посредством постановления правительства. Необязательно для этого вносить изменения в уголовно-процессуальный закон. Потому что это длительный процесс", — сказала Долгиева. Если идти по этому пути, уточнила представитель Генпрокуратуры, следующим шагом может стать внесение изменений в закон об исполнительной производстве, чтобы служба судебных приставов могла реализовать арестованную криптовалюту.

"Если разрешить следственным органам заводить эти криптовалютные кошельки или счета, дальше мы должны решить второй – главный – вопрос: об исполнительном производстве. Каким образом мы будем реализовывать конфискованное имущество. Здесь уже несколько вариантов. Либо мы идем по пути внесения изменений в закон об исполнительном производстве, либо может быть какое-то дополнительное постановление правительства… В целом, эта проблема очень актуальна", — заключила представитель Генпрокуратуры.